PF e ICMBio destroem equipamentos usados em garimpo ilegal no Amazonas

Manaus/AM – Equipamentos usados em garimpo ilegal foram destruídos durante a operação Ajuri realizada na Área de Proteção Ambiental (APA) do Tapajós, em Itaituba, no Pará, e na Estação Ecológica Alto Maués e na Floresta Nacional (Flona) de Urupadi, em Maués, no Amazonas.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.