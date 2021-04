Homens de 35 a 64 anos são principais autores de importunação sexual

As vítimas podem procurar qualquer um dos Distritos Integrados de Polícia na capital e interior para registrar BO sobre o crime. Além disso, é possível procurar as Delegacias Especializadas em Crimes contra a Mulher.

Manaus registrou, ano passado, um total de 213 ocorrências relativas ao crime de importunação sexual. Entre os acusados pelo crime, só há homens. Entre os identificados, a maior parte é de homens de 35 a 64 anos. “A maioria desses homens é solteiro e eles querem, naquele momento em que estão no coletivo ou passando na rua, ter contato com a mulher de maneira errada, não enxergam a mulher com o respeito e sim como objeto para satisfazer a lascívia”, salientou Débora Mafra.

