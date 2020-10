Homem tenta esconder drogas entre produtos de limpeza e é preso em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (2) tentando esconder da polícia um porcão de drogas atrás de produtos de limpeza em um supermercado na rua Marginal, bairro São José, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma equipe estava fazendo ronda pelo bairro quando avistaram um homem em atitude suspeita correndo em direção a um carro azul. A equipe, então, abordou o veículo, e um dos elementos efetuou um disparo de arma de fogo contra os policiais que, de imediato, reagiram. Os suspeitos iniciaram uma fuga.

A polícia fez o acompanhamento do veículo e viu um dos envolvidos desembarcar com um pacote na mão e entrar em um mercado. Os policiais entraram no estabelecimento e visualizaram, nas câmeras de segurança, o suspeito escondendo um pacote de entorpecentes por trás dos amaciantes na prateleira. Sendo abordado, com ele foi encontrado dentro do pacote, 106 porções de entorpecentes provavelmente cocaína.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao envolvido, que foi conduzido ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.