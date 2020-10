Homem desaparece ao sair de moto para comprar cigarro em Manaus

Manaus/AM - Familiares de Francisco Alves Lima, de 54 anos, buscam pelo homem que desapareceu no 1º de setembro deste ano, por volta das 22h, na rua do Brasileirinho, bairro Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Delegacia, a esposa de Francisco, Fernanda Cabral, informou que o companheiro saiu da residência deles, na data e endereço mencionados, informando que iria comprar cigarro em uma taberna, não informada, próximo da casa dele, e desde então, não foi mais visto.

Na ocasião, Francisco saiu com a moto dele, CG 160 START, de cor vermelha, e estava trajando uma bermuda preta, uma camisa vermelha e tênis marrom.

Ainda com informações da noticiante, o desaparecido possui uma cicatriz no abdômen. A Polícia Civil pede para quem tiver informações sobre a localização de Francisco, que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com a família do desaparecido pelo número (92) 99412-4710.