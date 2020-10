Adolescente diz que foi agredida pela mãe ao denunciar estupro em Manaus

Manaus/AM - O padrasto de uma adolescente de 17 anos foi preso após a vítima denunciar o crime para a polícia, nesta sexta-feira (2). A detenção aconteceu quando o homem estava indo tentar impedir a enteada a registrar o caso em uma delegacia, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima contou que o crime teria acontecido no bairro do Santa Etelvina, onde mora com a mãe e com o padrasto, um pedreiro de 44 anos. Após um suposto abuso na tarde de hoje, a adolescente procurou a tia que mora no bairro do Jorge Teixeira, para contar sobre o caso, que segundo ela, já teria acontecido outra vezes.

A adolescente contou também, que a mãe chegou a agredi-la quando soube que a filha iria denunciar o pedreiro. A tia da vítima foi até o 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para realizar um boletim de ocorrência, e a polícia conseguiu fazer a prisão do suspeito.

Os envolvidos no caso foram levados para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde serão prestados esclarecimentos.