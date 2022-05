Homem tem rosto cortado com gargalo de garrafa em briga no Amazonas

Manaus/AM - Um homem foi encontrado agonizando na orla do município de Itacoatiara, no interior do Amazonas, após ter sido atacado a garrafadas por um desafeto. O crime aconteceu neste sábado (30).

De acordo com a polícia do município, a vítima teria se envolvido em uma briga, e acabou em luta corporal com colegas de bar. Em certo momento, um deles pegou o gargalo de uma garrafa e desferiu um golpe no rosto do homem, que ainda chegou a ser espancado por alguns minutos, até ser jogado na esquina de uma praça.

Ele foi levado para um hospital da cidade, e após alta médica, deverá ser encaminhado para a delegacia e explicar sobre a briga.