PF encontra corpos enterrados em terra indígena após desaparecimento de 3 caçadores

As vítimas estavam em avançado estado de decomposição e a suspeita é que elas sejam Cosmo Ribeiro de Sousa, William Santos Câmara e José Luiz da Silva Teixeira, três caçadores que desapareceram há alguns dias na região no último dia 24.

Três homens foram achados mortos em um covas rasas em Parakanã, uma terra indígena localizada no estado do Pará, nesse sábado (30).

