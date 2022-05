Adolescente é apreendido fazendo segurança de boca de fumo em Manaus

A ação ocorreu por volta da 0h30, durante ronda no beco da Benção, na rua Abacaba, considerada como área vermelha. Na entrada da via, os militares visualizaram um grupo de pessoas em atitude suspeita, conseguindo abordar um dos indivíduos, que constataram ser um adolescente.

Manaus/AM - Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) apreenderam, no início da madrugada deste sábado (30), um adolescente, de idade não informada, por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte da capital. Com ele foram apreendidas três armas de fogo.

