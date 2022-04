Obreira de igreja é executada dentro de casa em Manaus

Investigadores da Delegacia de Homicídios foram até o local para coletar informações que possam chegar até os autores do crime e identificar as motivações.

Testemunhas contaram para a polícia que a vitima estava no segundo andar de uma casa, quando criminosos invadiram a residência e mandaram ela descer, em seguida, a mataram a tiros e fugiram do local.

Manaus/AM - A obreira de uma igreja evangélica identificada como Luciana Alves, de 37 anos, foi assassinada na noite deste sábado (30), no beco Manaus, do bairro da Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

