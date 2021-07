Homem se dá mal ao tentar vender veículo com chassi adulterado em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 34 anos foi detido na tarde desta quarta-feira (21) ao tentar vender um veículo modelo Volkswagen Gol, de cor preta, com a numeração do chassi adulterada, no bairro Cidade Nova, zona Norte.

A detenção ocorreu após a equipe militar ser acionada pelo Centro Integrado de Operações Policiais (Ciops) para verificar a ocorrência da tentativa de venda de veículo com o registro do chassi ilegível. Ao chegar ao local indicado, na rua Gravataí, os militares encontraram o indivíduo tentando repassar o carro a um comprador, e efetuaram abordagem.



Em vistoria, a guarnição constatou a situação irregular do carro, que tinha o número do chassi grosseiramente suprimido, tornando ilegível a identificação. O suspeito recebeu voz de prisão, sendo encaminhado, juntamente com o carro apreendido, para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.