Homem se aproveita da fome de menina de 9 anos e comete abuso em Manaus

Manaus/AM - Uma fonte ouvida pelo Portal do Holanda contou detalhes neste sábado (17) sobre o crime de abuso contra uma criança de 9 anos ocorrido nessa sexta-feira (16), no conjunto Vieiralves, Zona Centro-Sul de Manaus

De acordo com a testemunha, que preferiu não ter a identidade revelada, o suspeito, que é motorista de um mercadinho na região onde o crime ocorreu, se aproveitou da fome da criança para cometer o estupro.

“A menina pede ajuda no semáforo aqui de perto do trabalho dele, na Rua Rio Madeira. Ele parou no sinal e ela se aproximou. A menina pediu dinheiro ou algo para comer e ele então prometeu um lanche, caso ela entrasse no carro. Quando a menina entrou no veículo, ele a levou para uma outra rua e começou o abuso”, disse a fonte.

O homem só não conseguiu consumar o crime porque a criança conseguiu se desvencilhar dele com chutes, socos e arranhões. Imagens de câmeras de segurança conseguiram captar o momento que a menina sai desesperada do carro que o suspeito dirigia que era do mercadinho onde ele trabalhava.

A polícia foi chamada e após saber que o veículo era da empresa, policiais foram até o mercadinho e prenderam o criminoso. O homem foi levado à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) para os procedimentos cabíveis.