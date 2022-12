Homem que invadiu casa e estuprou mulher que estava dormindo é procurado pela polícia em Manaus

Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado, está sendo procurado suspeito de invadir uma casa e estuprar uma mulher, de 47 anos, que estava dormindo no dia 4 de dezembro deste ano, na rua Arueria, bairro Cidade Nova, Zona Norte.

PC-AM divulga imagem de homem procurado por roubo e estupro no bairro Cidade Nova, em Manaus pic.twitter.com/Fek7KfseAs — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 20, 2022

Segundo o delegado Paulo Benelli, titular da do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no dia do crime, a vítima estava dormindo e foi acordada pelo suspeito, que a ameaçou com um terçado e a levou para a cozinha de sua casa, onde cometeu o estupro.

“O infrator ainda roubou dois aparelhos celulares e um notebook com carregador, que estavam na casa”, disse.

No Boletim de Ocorrência (B.O), a mulher descreveu que o suspeito é negro, magro e com 1,55 metros, cabelo escuro com luzes loiras, dentes separados, tatuagens nas costas e braço direito, e estava usando uma blusa azul e bermuda.

Quem tiver informações sobre a localização do suspeito, deve entrar em contato pelo número (92) 98596-9366, disque-denúncia do 6° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).