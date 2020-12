Homem que fabricava armas para criminosos é preso no Amazonas

Manaus/AM - Um homem que fabricava armas artesanais para criminosos foi preso na noite desse sábado (26), na rua Presidente Figueiredo, localizada no município de Novo Aripuanã, no interior do Amazonas.

O suspeito também tem participação em um latrocínio na cidade. Segundo a polícia, ele e outro comparsa estavam na rua em atitude suspeita, por volta das 23h50. Uma viatura que fazia patrulhamento tentou abordá-los, mas os dois saíram correndo. Houve perseguição e após a captura de ambos, um deles confessou que participou do latrocínio e contou ainda que trabalhava projetando e produzindo armas.

Ele levou a equipe até a casa onde morava e lá foram encontrados vários projetos, duas armas, além de várias munições e materiais usados na fabricação do arsenal como canos de metal cortados e moldados, ferro de solda e e etc.

O jovem foi preso em flagrante e todo o material foi recolhido e levado com ele para a delegacia. A passagem por latrocínio foi confirmada pelo sistema da polícia.