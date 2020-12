Homem é preso após ameaçar dar tiro de espingarda em mulher no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 22 anos foi preso nesse sábado (26), ao ser flagrado com uma espingarda ameaçando matar a esposa em uma casa na rua José Lemos, no Centro do município de Ipixuna, no interior do Amazonas.

Durante patrulhamento pela operação “Gavião Real XXI”, os PMs receberam uma denúncia anônima por volta de 17h, informando que um homem estava ameaçando atirar em uma mulher.

No endereço informado os policiais localizaram o suspeito e, após buscas, encontraram com ele uma espingarda calibre 32.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para ao 67º DIP. Ele vai responder por porte ilegal de arma de fogo e por ameaça.