Com golpes no rosto e pescoço, juíza foi esfaqueada 16 vezes pelo ex

O laudo da necropsia da juíza Viviane do Amaral Arronenzi, 45, revela que ela foi assassinada com 16 facadas, a maioria no rosto e cabeça. O golpe fatal atingiu e dilacerou a veia jugular de Viviane.

O documento também aponta que a juíza tentou se defender e sofreu facadas nas mãos, pescoço e também nas costas. Manchas encontradas no corpo da vítima indicam ainda que ela teria sido arrastada pelo ex-companheiro Paulo José Arronenzi, 52, que cometeu o crime na frente das três filhas, em um parque no Rio de Janeiro.

No momento da prisão, Paulo estava com três facas em uma mochila, mas nenhuma delas teria sido usada no crime. A polícia ainda procura o objeto. Os investigadores acreditam que o engenheiro premeditou todo o crime para não dar chance de sobrevivência à ex-esposa.

Na delegacia, ele preferiu se pronunciar sobre o crime e horas depois, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Ele já tinha histórico de agressão à juíza e por isso, após o divórcio que ocorreu este ano, Viviane andou por um tempo com um escolta policial, mas dispensou a guarda alguns meses depois.

As filhas dela ficarão sob a tutela da avó materna, elas estão muito abaladas com a cena de horror e devem fazer acompanhamento psicológico.