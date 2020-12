Menino de 2 anos desaparecido na véspera de Natal é encontrado em lixão

Heitor Maciel dos Santos, 2 anos, que havia desaparecido na véspera do Natal de uma chacará em Cuiabá, foi encontrado vivo neste domingo (27) pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com o site de notícias Globo, os Bombeiros informaram que a criança estava sozinha em um aterro sanitário. Uma pessoa ligou para o quartel e contou que o menino estava no lixão da cidade.

Ainda segundo a publicação, o local já havia sido vasculhado, mas nada tinha sido encontrado pela equipe. "Ele tem escoriações de quem andou na mata, mas sem ferimentos graves. Ele tem assaduras entre as pernas, como se tivesse andado. Não dá para descartar a possibilidade dele estar perdido ou de ser levado de forma intencional", disse o sargento Domingos à reportagem.

Entenda o caso

A criança passava o Natal com a família em um chácara e dormia com a mãe em um quarto. Ela o deixou sozinho por uns minutos e ao voltar Heitor não estava mais no cômodo.