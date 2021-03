Homem morre com tiros de submetralhadora em ação policial em Manaus

A vítima foi levada para o SPA Zona Sul, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, a polícia informou que encontrou um revólver calibre 38, com cinco cartuchos, sendo três intactos e dois deflagrados, além de um aparelho celular.

A polícia informou que realizava incursão na localidade, quando o homem veio na direção deles com uma arma nas mãos, e teria efetuado dois tiros em direção aos militares, que atiraram contra a vítima com uma submetralhadora.

