Homem morre com faca cravada no peito durante bebedeira com amigo no Amazonas

Manaus/AM - Milas Cordeiro da Silva, 30 anos, foi assassinado no domingo (13), na Comunidade Marcos Freire, no quilômetro 13, Presidente Figueiredo, no Amazonas.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a esposa da vítima informou que o marido estava ingerindo bebidas alcoólicas com o autor do crime, quando tiveram um desentendimento e e Milas acabou tendo uma faca cravada o peito. Ele morreu na hora.

Na manhã desta segunda-feira (14), Celio Miranda da Silva, suspeito pelo homicídio, foi preso na casa da irmã.