Homem morre ao trocar tiros com PMS após atrair casal para emboscada em Manaus

Manaus/AM – Felipe Coelho Silva, o “Felipinho”, morreu ao trocar tiros com a polícia na tarde desta terça-feira (20), na rua Abóbora do Mato, no bairro Valparaíso, na zona leste.

O homem, a namorada dele e mais dois comparsas, são suspeitos de atrair um casal que vendia um celular na OLX para uma emboscada.

De acordo com as vítimas, a mulher entrou em contato com elas e fingiu estar interessada no aparelho, mas no momento em que eles chegaram ao ponto de encontro para levar o produto, foram rendidas e assaltadas por Felipinho e os comparsas.

Após o crime, o casal foi até a delegacia e denunciou o grupo, eles afirmaram que conseguiram rastrear o celular pelo GPS e entregaram a localização aos PMs da 30ª Cicom.

Assim que os suspeitos foram localizados em uma casa, Felipinho atirou contra os agentes, que revidaram e o feriram no abdômen. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

A namorada dele foi presa e os outros dois suspeitos conseguiram fugir.