Homem incendeia casa com esposa e três crianças dentro no Amazonas

Manaus/AM - Roger Freitas Andrade, 37, foi preso nessa quarta-feira (8), no município de Manacapuru, após atear fogo na própria casa com a esposa e três crianças dentro.

De acordo com a polícia, no momento do atentado, ele estava embriagado. A mulher relata que o homem chegou agressivo em casa e armou uma confusão e bateu nela.

Com medo dele, ela decidiu se trancar no quarto com as filhas de 4, 7, 12 anos. Transtornado, o homem pegou um vidro álcool e um isqueiro e incendiou um dos cômodos da casa.

A esposa saiu do quarto desesperada e tentou apagar as chamas, mas Roger continuou espalhando álcool pelo restante da casa alastrando o fogo.

A vítima voltou para o quarto, pegou a filha menor e pulou a janela para pedir ajuda. A polícia foi ao imóvel e precisou arrombar a porta para resgatar as outras duas crianças. Roger foi preso e vai responder por tentativa de homicídio.