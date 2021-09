Olheiro do CV marcava com ’X’ casa de próximos alvos de execução em Manaus

Além de áudios de um grupo supostamente da facção no WhatsApp, também foram extraídas do celular imagens que mostrariam uma casa marcada com um “X” vermelho, em um vídeo supostamente enviado pelo suspeito para demarcar o território da execução iminente, facilitando assim a ação dos executores.

Manaus/AM - A Polícia Militar encontrou, no smartphone do suspeito de ser olheiro da facção criminosa Comando Vermelho, possíveis evidências de que o homem seria responsável por dar informações à facção sobre os próximos alvos e se certificar de que os rivais foram mortos.

