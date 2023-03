Homem estupra moradora de rua desacordada e é amarrado em poste

Quando a vítima despertou, já estava sendo violentada e precisou ser levada para o hospital após a fuga do criminoso. No dia seguinte, o homem voltou ao local do crime, mas foi reconhecido por populares.

Uma moradora de rua foi estuprada em plena luz do dia enquanto estava desacordada na calçada de um estabelecimento na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal na última terça-feira (21), o suspeito foi capturado nessa quarta (22), por populares e foi amarrado a um poste.

