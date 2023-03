Grupo é preso transportando 50 Kg de drogas em porto de Manaus

O grupo havia acabado de chegar dos municípios de São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro, quando foi surpreendido por policiais da Força Tática que já tinham recebido a informação de que uma remessa de drogas chegaria no local.

Manaus/AM – Três pessoas foram presas e uma adolescente de 15 anos foi apreendida nesta quarta-feira (22), no Porto do São Raimundo, na zona oeste. Eles foram flagrados com mais de 50 kg de drogas escondidos dentro de malas.

