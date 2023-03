Homem estupra colega de trabalho em quarto de hotel e é preso em Manacapuru

“Em determinado momento, a vítima acordou com seu colega de quarto sobre seu corpo e passando as mãos em suas partes íntimas. Ela gritou por socorro e o empurrou, ocasião em que seus colegas o detiveram e chamaram a equipe policial, que efetuaram sua prisão em flagrante delito”, relatou a delegada.

A delegada Roberta Merly, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP), a vítima contou que é do estado do Maranhão, e estava em Manacapuru a trabalho, juntamente com um grupo de colegas, que ficaram hospedados no mesmo quarto de hotel. Durante a madrugada, eles foram até um bar próximo e depois voltaram para dormir.

Manaus/AM - Um homem de 23 anos foi preso, nesta sexta-feira (17), após estuprar uma colega de trabalho, de 30 anos, em um hotel situado na avenida Pedro Rates, bairro Centro, no município de Manacapuru, interior do Amazonas.

