Homem é suspeito de estuprar colega de trabalho em confraternização

Um homem é suspeito de ter estuprado uma colega de trabalho durante a confraternização de uma empresa. O caso aconteceu na Ilha do Combu, no Pará, no último domingo (11).

Consta no boletim de ocorrência que após ingerir bebidas alcoólicas, a mulher dormiu no local da festa e acordou com dores nas partes íntimas, momento que viu um colega de trabalho lhe acariaciando.

A mulher dosse que iniciou uma discussão com o suspeito e a companheira dele, que estaria ciente que o homem estava cometendo o abuso.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, que apura o caso. Ninguém foi preso.