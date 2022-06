Homem é preso suspeito de tentar matar esposa com facada no pescoço em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 47 anos foi preso nesta quinta-feira (2), suspeito de ter tentado matar a facadas a própria companheira, uma artesã de 47 anos, no bairro do Parque Dez, na Zona Centro-Sul da cidade.

No dia do crime, 24 de maio deste ano, a vítima que já tem um filho com o suspeito, comunicou que queria se separar e que naquele mesmo dia, iria levar seus pertences para casa de sua mãe, já que não aguentava mais ser agredida por ele.

No momento em que ela lavava louça, o companheiro chegou por trás com uma faca e desferiu um golpe no pescoço da mulher, momento em que ela reagiu e os dois entraram em luta corporal. Com medo de ser esfaqueada novamente, ela segurou a lâmina do objeto, que se quebrou e ela ficou com profundos cortes nas mãos.

Insatisfeito por não conseguir matá-la, ele começou a bater a cabeça da vítima no chão, fazendo com que seus dentes fossem quebrados.

Ele então se levantou para pegar outra faca, e ela conseguiu fugir, mas por conta dos ferimentos, caiu na frente de casa e foi socorrida pelo filho.

O suspeito correu para o carro e desde então, estava escondido, em um ramal em Presidente Figueiredo, interior do Amazonas.

Ele passará por audiência de custódia, pelo cumprimento do mandado de prisão, ficando à disposição da Justiça.