Homem é preso por tentativa de estupro e corrupção de menores no Amazonas

Manaus/AM - Alex Andrade dos Santos, 27, foi preso na terça-feira (14), em Japurá, pelos crimes de roubo, corrupção de menores e tentativa de estupro. O crime aconteceu no dia 3 de setembro deste ano.

De acordo com o investigador de polícia Carlos Cavalcanti, gestor da 59ª DIP, na ocasião do crime, Alex na companhia de um adolescente de 16 anos, que já foi apreendido por policiais militares, pulou o muro de uma casa, durante a madrugada, por volta das 2h, e cometeu o roubo e a tentativa de estupro contra as vítimas.

“Mesmo com o rosto coberto por uma camisa, o adolescente foi reconhecido por uma das vítimas. Diligências foram realizadas para localizar o segundo autor, porém, sem êxito. Sendo assim, foi solicitada à Justiça pelo mandado de prisão preventiva em nome dele, e a ordem judicial foi expedida na segunda-feira (13/09), pelo juiz Alex Jesus de Souza, da Vara Única de Japurá”, relata o gestor.

Cavalcanti relatou que, com a ordem decretada, os policiais foram até a casa do infrator, no bairro B13, onde efetuaram sua prisão.