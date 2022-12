Homem é preso por jogar ácido em corpo de mulher após briga com marido dela

A Polícia Civil do Ceará investiga neste sábado (3), uma tentativa de homicídio contra uma mulher, após um homem jogar ácido no corpo dela como forma de vingança já que ele tinha se envolvido em uma briga com o marido da vítima.

O crime ocorreu no último domingo na cidade de Graça, no interior do Estado. O suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi autuado por tentativa de homicídio.

O inquérito policial, no entanto, foi transferido para a Delegacia Municipal de Pacujá.