Homem é preso por estuprar enteada de 10 anos com deficiência em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 50 anos, cujo nome não foi revelado, foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável, contra uma criança de 10 anos. A vítima é enteada do acusado e portadora de deficiência intelectual.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), as equipes tomaram conhecimento do caso no dia 11 de janeiro deste ano, após a mãe da vítima registrar um Boletim de Ocorrência (BO) relatando o crime.

“Ela contou que descobriu o crime enquanto mexia no aparelho telefônico do marido Na lixeira do smartphone, encontrou fotos íntimas do homem e da criança, ocasião em que foi questioná-lo, e ele negou. No entanto, a menina confirmou que o delito ocorria na ausência da mãe”, disse a delegada.

O mandado de prisão em nome do homem foi expedido no dia 14 de janeiro deste ano, pelo juiz Anésio Rocha Pinheiro, da Central de Plantão Criminal. O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.