Homem é preso por estuprar crianças de 7 e 11 anos que catavam latinhas em Manaus

Manaus/AM – Um homem de 41 anos foi preso nesta quarta-feira (13), por estuprar duas crianças na zona leste. As vítimas são irmãos e estavam catando latinhas na rua no momento em que foram abordadas pelo acusado e levadas para a casa dele.

Segundo a delegada Joyce Coelho, a mãe das vítimas contou que estava procurando latinhas com elas por volta das 00h30, quando entraram em um posto de combustíveis localizado na avenida Cosme Ferreira.

Lá ela resolveu ir ao banheiro e deixou as crianças esperando no local, ao sair não encontrou mais os filhos e foi informada por um popular de que eles tinham entrado em um carro e ido embora com um homem.

Ela acionou a polícia e notificou o sequestro e buscas começaram a ser feitas nas imediações. Cerca de quatro horas depois, o menino mais velho, de 11 anos, foi achado em uma rua e contou que o homem o abordou no posto e ofereceu dinheiro e um iPhone para que elas entrassem no veículo e seguissem com ele.

Foi a própria vítima quem levou os policiais ao endereço do acusado, onde o mesmo foi encontrado ainda com a criança mais nova, de 7 anos.

No local, o garoto confirmou a versão da proposta do telefone e do dinheiro e contou que no imóvel o estuprador o beijou na boca e cometeu atos sexuais com ele.

O homem foi preso em flagrante e vai responder por estupro de vulnerável e exploração sexual infantil.