Homem é preso por estuprar criança que frequentava mesma igreja que ele em Manaus

Ainda conforme Joyce Coelho, na oportunidade, outro mandado por sentença condenatória foi cumprido em nome de Edvan, pelo mesmo crime, com pena de oito anos em regime semiaberto, expedido no dia 21 de janeiro deste ano, pelo juiz Ian Andrezzo Dutra, da 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes.

Ordens judiciais - O mandado de prisão por sentença condenatória, com pena de nove anos e sete meses de reclusão em regime fechado, foi expedido no dia 27 de outubro de 2020, pela juíza Articlina Oliveira Guimarães, da 2ª Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, o homem foi preso no bairro São José Operário, zona leste da capital. A autoridade policial explicou que a criança frequentava o mesmo templo religioso que Edvan, momento em que ele aproveitou a oportunidade para cometer os abusos.

