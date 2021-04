Homem é preso por descumprir medida protetiva em Manaus

Conforme a autoridade policial, essas acusações levaram ao fim do relacionamento de dois anos do casal. Ele também já responde por uma ocorrência de violência doméstica praticada em 2019 contra uma ex-companheira dele. A ordem judicial em nome dele foi expedida no dia 31 de março deste ano, pela juíza Luciana da Eira Nasser, do 2° Juizado Especializado da Violência Doméstica.

