Homem é preso pela PF por transporte de madeira ilegal no Amazonas

Manaus/AM - Um homem foi preso neste sábado (6), pela Polícia Federal, com um caminhão carregado com madeira ilegal, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal no Porto Chibatão, em Manaus/AM.

De acordo com a PF, o indivíduo, que estava responsável pela condução da madeira, foi preso em flagrante ao fazer uso de Documento de Origem Florestal ideologicamente falso. Este documento, apresentado aos policiais rodoviários federais, possivelmente visava dissimular o transporte irregular de madeira, em virtude da incongruência entre as especificações relatadas no documento.

O homem foi conduzido para a Superintendência da Polícia Federal no Amazonas e depois encaminhado para audiência de custódia. Além disso, foi aberto inquérito policial para averiguação da procedência da carga ilegal.

Novos Dados do INPE e o Trabalho da Segurança Pública Contra Crimes Ambientais:

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), unidade vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), concluiu que a taxa de desmatamento na Amazônia Legal Brasileira caiu pela metade no ano de 2023.

Tabela INPE / PRODES em relação ao Amazonas informa que no ano de 2022 foram desmatados 2.594 km2, sendo que em 2023 foi constatado 1.553 km2, ou seja, configura-se a redução de 40% de desmatamento em relação ao ano anterior.