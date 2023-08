Homem é preso enquanto se preparava para matar rival em Manaus

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), prendeu, na segunda-feira (07/08), um homem, de 31 anos, por tentativa de homicídio, na zona leste de Manaus.

Por volta das 15h, a equipe realizava patrulhamento, quando recebeu denúncia sobre uma tentativa de homicídio em um posto de combustíveis, no bairro Colina do Aleixo. Com base nas informações, os policiais iniciaram as buscas pelo veículo Fiat Adventure, cor bege, placa OAC 0315.

A guarnição conseguiu localizar e abordar o carro. Durante revista foram encontradas uma arma de fogo calibre 38 e duas munições deflagradas. A ocorrência foi conduzida ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.