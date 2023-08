Após denúncias, trio é preso com drogas e armas no Amazonas

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - Policiais civis da 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), prenderam em flagrante, na segunda-feira (07/08), Keverson Pereira da Costa, 25; Mateus Silva Michiles, 22; e Mateus Sousa Correa, 20; pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. As prisões ocorreram na rua 31 de Março, bairro da Paz, naquele município.

De acordo com o delegado Henrique Brasil, titular da unidade policial, as diligências iniciaram após os policiais civis receberem denúncias anônimas por meio do número 181, disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança (SSP-AM), relatando que os indivíduos estavam praticando os crimes em uma casa de madeira.

“Ao chegar no local, inicialmente, abordamos Mateus Souza e encontramos 44 trouxinhas de oxi, além de R$ 54. Mateus Silva e Keverson perceberam a ação policial e tentaram evadir do local, jogando armas e drogas pela janela do imóvel, no entanto, os policiais civis conseguiram conter a fuga”, disse.

Conforme o titular, durante a revista pessoal foram apreendidas uma espingarda calibre 12, com sete munições, que pertencia ao Mateus Michiles, bem como uma pistola 9 milímetros, oito munições, uma balança de precisão e uma porção de oxi, propriedades do Keverson.

Keverson e Mateus Silva responderão por tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse ilegal de arma de fogo; e Mateus Souza responderá por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Denúncias

A PC-AM ressalta a importância das denúncias e informa que os relatos podem ser feitos pelo número (92) 3667-7636, novo disque-denúncia da 36ª DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será preservada.