Homem é preso ao andar armado em Prosamim em Manaus

Denúncias – A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio das Rondas Ostentivas Cândido Mariano (Rocam) e da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), prendeu, na madrugada desta terça-feira (08/08), um homem, de 18 anos, por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Raiz, na zona sul de Manaus.

