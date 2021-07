Homem é preso enquanto passeava em motocicleta roubada em Manaus

Os batedores pediram que o condutor apresentasse o documento do veículo e ele, muito nervoso, apresentou uma espécie de cópia do mesmo.

A prisão ocorreu na rua Áustria. Na ocasião, o homem trafegava com um passageiro sem capacete e foi abordado pelos batedores do Batalhão de Trânsito CB F. Conceição e CB Roclest.

Manaus/AM - Um homem foi preso ao ser flagrado com uma motocicleta roubada na nessa quarta-feira (7), no bairro Parque das Nações, na Zona Norte.

