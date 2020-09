Homem é preso e 7 kg de drogas são apreendidas em embarcações no Amazonas

Manaus/AM - Polícias da Base Fluvial Arpão prenderam um homem e apreenderam sete quilos de drogas durante fiscalização a embarcações no Rio Solimões, em Coari. A ação ocorreu entre quarta-feira (16) e a manhã desta quinta-feira (17). O material foi localizado em três embarcações diferentes, que vinham dos municípios de Tabatinga e Tefé.

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, por volta das 6h, em uma das fiscalizações, os policiais encontraram na mochila de um dos funcionários da embarcação Letícia Sofia, que vinha de Tefé, cerca de quatro quilos de maconha tipo skunk.



Logo depois, por volta das 6h30, durante abordagem ao barco Irmãos Miranda, onde encontraram 2,5 quilos de maconha skunk em uma sacola plástica, jogada dentro do banheiro.



Na quarta-feira, em outra abordagem, os policiais localizaram 100 gramas de cocaína jogadas em uma sacola dentro do banheiro do barco Soberana. Durante a fiscalização, ninguém foi preso.



Os casos foram registrados na Delegacia de Polícia Civil que funciona dentro da Base Arpão.