Homem é preso com produtos roubados avaliados em R$ 3 mil em Manaus

Manaus/AM -

Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), prendeu um homem, de 45 anos. A ação, com o apoio do sistema Oráculo, ocorreu na tarde de sexta-feira (03/11), por volta das 17h30, na avenida Max Teixeira, Cidade Nova, zona norte da capital amazonense.

Durante patrulhamento, a Rocam recebeu informações repassadas via sistema Oráculo, que um indivíduo em um veículo Fiat Mobi, de cor prata, placa SHS2F50, havia efetuado um roubo em uma loja, localizada na avenida Humberto filho, bairro Santa Etelvina.

Com a informação, equipe policial abordou o veículo na avenida Max Teixeira, o qual, após revista pessoal e veicular, foi confirmado a veracidade da denúncia através da presença da vítima e do material apreendido: um veículo Fiat Mobi, quatro galões de óleo industrial, de 20 litros avaliados no valor de R$ 3 mil reais, uma faca tipo cutelo, um celular Motorola, um relógio de cor dourado e um porta cédula de cor preta.

O suspeito, materialidade e vítima foram apresentados no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.