Assaltantes são presos após vítima rastrear celular roubado em Manaus

Manaus/AM -

Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), prendeu, neste sábado (4/11), três homens, com 19, 26 e 37 anos, por roubo majorado, e apreendeu um adolescente, 17 anos. A ação ocorreu rua perimetral sul com a Wilson Vieralves, bairro novo Aleixo, zona norte.

Os policiais militares, nesta madrugada, receberam denúncia, que na rua 189 núcleo 16, bairro Cidade Nova, uma dupla em uma moto de cor preta, condutor de camisa manga longa preta e mais uma garupa efetuaram roubos e disparos de arma de fogo. Entao a equipe policial iniciou patrulhamento com a intenção de abordar e identificar os possíveis autores.

O relato da ocorrência informa, que por volta das 2h, em patrulhamento pela avenida Sávio Belota, a viatura foi abordada por uma das vítimas, que informou a localização de seu aparelho celular. No local apontado pelo GPS, um homem de 37 anos, foi reconhecido e detido em posse de um revólver calibre 38, com quatro munições intactas e duas deflagradas, que tentou resistir ao flagrante, e fugir em uma moto Bros 160, cor vermelha QZF 6B79, mas foi impedido pelos policiais. No relato consta ainda, que a moto preta de placa OXM 0A15, usada no roubo, saia de uma residência, na rua Wilson Vieralves, conduzida por um homem, que foi abordado e entrevistado a respeito da motocicleta e o mesmo informou que estava indo ao lanche e que um dos infratores estava na sua residência, e permitiu que os policiais adentrasse no imóvel. A equipe encontrou o adolescente em posse de três aparelhos celulares. Logo, com as evidências os dois confessaram a autoria dos fatos.

A ocorrência hoi conduzida para o 14° Distrito Integrado de Policial (DIP).

Denúncias



