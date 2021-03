Homem é preso com mais de 200 pedras de cocaína e dinheiro no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 40 anos, foi preso na noite de terça-feira (16), no município de Coari, com mais de R$ 5 mil em espécie, 225 pedras de substâncias em formato de pedra com aspecto de cocaína e outras 130 gramas da mesma substância.

De acordo com policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), eles receberam denúncia por meio do linha direta daquela unidade, informando que um suposto mototaxista havia deixado um tablete de drogas para um suspeito ligado ao tráfico de drogas, conhecido por “Preto da Liberdade”, na rua Campos Oliveira, no bairro Liberdade.

Após um cerco à residência denunciada, a equipe avistou o homem jogando um embrulho para o quintal da residência vizinha, dentro do qual, na averiguação, foram encontradas 225 pedras de substância com aspecto de cocaína e mais 130 gramas do mesmo material, bem como duas balanças digitais e dois aparelhos celulares. Na casa do suspeito, após busca minuciosa, os militares encontraram R$ 5.137,00 em dinheiro.

O detido e todo material apreendido foram apresentados à Delegacia Interativa de Coari, para a conclusão dos procedimentos legais cabíveis.