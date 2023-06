Homem é preso com drogas em porto de Manaus

Policiais Militares do Comando de Operações Especiais (COE) com apoio da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), conseguiram realizar a prisão de um homem com uma grande quantidade de drogas, na noite desta quarta-feira (31), no Porto de Manaus.

Segundo informações repassadas por policiais que atenderam a ocorrência, as equipes estavam realizando um trabalho em conjunto quando receberam a informação de que a Balsa LTorres, estaria constantemente trazendo drogas no seu interior vindo de Coari/Manaus. Ao chegar no Porto foi constatado a chegada da embarcação e durante busca realizada pela cadela “Luma” foi encontrado os entorpecentes e o elemento à quem pertencia as drogas.

O caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a realização dos procedimentos cabíveis.