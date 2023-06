Foragido da justiça é preso ao andar de táxi no Amazonas

Segundo informações repassadas por policiais que atenderam a ocorrência, Gabriel estava dentro de um taxi quando foi feita a abordagem, no momento não foi encontrado nada de ilícito com o elemento porém durante a verificação do nome foi constato que ele estava com mandado em aberto. O mesmo estava com dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e latrocínio.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito prenderam um homem identificado como Gabriel da Silva Santos, de 20 anos, que seria um foragido da justiça, na noite desta quarta-feira (31), no bairro Multirão, em Iranduba.

