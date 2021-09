Homem é preso com droga em barco no Amazonas

Os policiais identificaram as drogas no quarto andar da embarcação, por baixo de uma caixa d’ água. O tablete de maconha tipo skunk, pesava pouco mais de um quilo. Essa apreensão representa um prejuízo ao crime estimado em R$ 15 mil.

A apreensão ocorreu por volta das 4h, quando os policiais iniciaram uma vistoria de rotina na embarcação “Rainha Esther”, oriunda do município de Uarini (distante 565 quilômetros da capital), e tendo como destino final a capital amazonense. Na abordagem, os policiais identificaram uma movimentação suspeita e identificaram um homem de 35 anos, que negou ser o responsável pela droga apreendida e que supostamente teria jogado outros tabletes no rio.

