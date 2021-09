Corpo achado dentro de saco em Manaus levou 7 facadas no pescoço e quase foi esquartejado

Manaus/AM – O homem encontrado morto dentro de um saco, na tarde deste domingo (19), estava com 7 marcas de facada no pescoço e os com cortes profundos nos joelhos. O caso aconteceu no bairro Nova Cidade, zona Norte.

De acordo com informações do delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), os suspeitos do crime tentaram cortar as pernas do homem para o corpo caber dentro do saco.

Ainda segundo o delegado, a vítima foi torturada, possivelmente com pauladas. O corpo estava em estado de decomposição.

O homem tem idade aproximada de 20 a 22 anos e uma tatuagem no braço direito escrito ‘Marcelinho’.

O delegado orienta ainda que o familiar da vítima procure a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) para que seja feita a identificação do corpo.