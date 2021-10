Homem é preso com contrabaixo roubado e material pornográfico infantil em Manaus

Ronilson foi indiciado pelo crime de receptação qualificada no 14º DIP, e na Depca, foi autuado pelo artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que é adquirir, possuir ou armazenar conteúdo de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente.

No aparelhom foram encontrados vários filmes e vídeos pornográficos feitos com crianças. O indivíduo também foi autuado, em flagrante, pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Ronilson Nunes Garcia, de 51 anos, foi denunciado por receptação qualificada de um contrabaixo roubado que estava sendo oferecido por ele no site de compras OLX.

