Homem é preso após invadir casa e agredir ex-namorada em Manaus

O homem responderá pelos crimes de violação de domicílio, vias de fato, injúria, furto, perseguição e dano, combinados com a violência doméstica. Ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

Segundo a autoridade policial, o infrator e a vítima namoraram durante dois anos, porém estavam separados há cerca de um mês. “Nesta sexta-feira, o indivíduo arrombou a porta da casa da mulher e desferiu palavras de baixo calão contra ela, pelo fato de não aceitar o fim do relacionamento. Ele saiu do local em uma motocicleta, levando consigo o aparelho celular dela, ocasião em que a mulher o seguiu em um carro, na tentativa de recuperar o aparelho”, disse a delegada.

De acordo com a delegada Débora Mafra, titular da unidade especializada, o homem foi preso cerca de duas horas após o crime, na comunidade Bairro da União, no Parque Dez de Novembro, naquela mesma zona da cidade.

