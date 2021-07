Homem é preso com armas e 30 kg de maconha em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 29 anos foi preso, nesta quinta-feira (21), com duas armas de fogo e 30 quilos de maconha. A prisão ocorreu na comunidade União, na zona centro-sul de Manaus.

De acordo com o relatório policial, após o recebimento da denúncia, os agentes, juntamente com as equipes do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), foram até uma área conhecida como "buritizal" e encontraram o suspeito com 29 tabletes de drogas.

Durante a abordagem, duas armas de fogo, quatro munições e uma balança de precisão foram apreendidas. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e, juntamente com o material ilícito apreendido, foi conduzido ao 1° DIP, na Praça 14, zona sul.

Denúncias – Com a ação Pronta Resposta, o secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, amplia a verificação de denúncias feitas pela população aos serviços do órgão pelo telefone 181 ou pelo site da SSP, no www.ssp.am.gov.br.

O disque-denúncia 181 funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana, em todo o estado. As ligações são gratuitas e sigilosas.