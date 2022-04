Homem é preso com 750 Kg de maconha escondido em trilha no Amazonas

Manaus/AM – Um homem foi preso com 750 Kg de maconha foi apreendido nesta quinta-feira (28), no município de Japurá, no interior do Amazonas.

A carga de maconha tipo skunk saiu da Colômbia com destino a Manaus e seria distribuída na cidade. O material foi localizado por militares do Exército nas proximidades do município.

Ele estava escondido em uma trilha bem perto do rio Mutum. Após denúncia, o homem foi preso e apontou outras quatro pessoas por participação no crime. A Polícia Federal recolheu a droga e fez a incineração da mesma.