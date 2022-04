Foragido da justiça é recapturado na zona Leste de Manaus

Conforme o relato dos militares da viatura Rocam 9212, durante o patrulhamento no Serviço Extra Gratificado (SEG), por volta das 0h45 de hoje, na rua Mapuá, comunidade Val Paraíso, no bairro Jorge Teixeira, avistaram um indivíduo em atitude suspeita e procederam a abordagem. Na busca e revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, na consulta aos dados, os policiais constataram um mandado de prisão em aberto por homicídio.

Manaus/AM - Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) capturaram, no início da madrugada desta quinta-feira (28/04), um foragido da justiça, no bairro Jorge Teixeira, na zona lesta da cidade.

